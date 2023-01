IVE、「LOVE DIVE」日本語バージョンの音源公開

【NEWSIS】女性アイドルグループIVEの「LOVE DIVE」日本語バージョンの音源が16日、正式に公開された。

IVEは昨年12月31日、日本を代表する年末の音楽番組『NHK紅白歌合戦』に出演し、韓国デビュー曲「ELEVEN」と同名の曲「ELEVEN-Japanese ver.」を披露した。これを受け、日本で2枚目のシングルのリード曲「LOVE DIVE」日本語バージョンの音源にも関心が注がれている。

「LOVE DIVE」は、日本のタワーレコードが選ぶ「2022 Best Sellers K-POP Single TOP10」(集計期間:2022年1月1日-11月13日)で5位にランクイン。一方、ビルボード・ジャパンの「HOT 100 of the Year 2022」では69位、「Streaming Songs of the year 2022」では50位に入った。また、ビルボード・ジャパンが選ぶ「Artist 100」では29位に名を連ねた。

世界的な音源強者としてそびえ立つIVEが今回、「LOVE DIVE」日本語バージョンの音源公開を通じてどのような歴史を刻んでいくのか、注目が集まっている。

なお、IVEは2月11日・12日の両日、ソウル市内のオリンピック公園オリンピックホールで1stファンコンサート「The Prom Queens」を開催する予定だ。