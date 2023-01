THE BOYZ、日本のアニメ『FLAGLIA』主題歌・挿入歌を担当！　声優にも挑戦

【NEWSIS】ボーイズグループTHE BOYZが、日本の人気アニメ『FLAGLIA ~なつやすみの物語~』のOSTを担当する。

所属事務所ISTエンターテイメントによると、THE BOYZは同アニメの主題歌と挿入歌、計3曲を歌うという。また、アニメとコラボした特別版で初の声優に挑戦する。

THE BOYZはバラード調の主題曲『Here is』をはじめ、パワフルな挿入歌『Take Me Back』と『Talk About Us』の計3曲でOSTに参加する。

また、THE BOYZとアニメのコラボバージョンでは、メンバー全員が声優に初挑戦する。メンバーたちは、同アニメの声優陣と共演し、日本語での演技に初めて挑戦する。メンバーたちの幅広い活躍に期待だ。

今回の作品への参加に関連し、THE BOYZは「主題歌と挿入歌を歌うことになってうれしい」として「歌詞に込められたメッセージを多くの方々にきちんと届けられるよう頑張った」と心境を語った。さらに「日本語での演技に挑戦した『FLAGLIA』THE BOYZコラボバージョンも楽しんでほしい」と呼び掛けた。

THE BOYZが参加した日本のアニメ『FLAGLIA ~なつやすみの物語~』は今月23日に第3、4話、30日に第5、6話がTOKYO MXで放送され、2月1日からはアマゾン・プライム・ビデオでも配信される。

ハン・ユジン記者