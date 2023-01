女性アイドルグループBLACKPINKのメンバー、ジェニーが24日、写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「インスタグラム」に「First time in Riyadh for our Born Pink Tour, Thank you for the love blinks」という書き込みとともに写真を掲載した。

公開された写真を見ると、ジェニーはステージ裏の控室で、アイボリーのビスチェにシフォン素材のミニスカートを合わせたステージ衣装を着て、鏡を使って自撮りしている。ジェニーはキュートさと成熟した魅力が共存するビジュアルで視線を集めた。

なお、BLACKPINKは最近、K-POP女性アイドルグループで初めて、サウジアラビアで単独コンサートを開催した。