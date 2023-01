【Pickcon】俳優イ・ジョンソクの写真が注目を集めている。

イ・ジョンソクは26日、写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「インスタグラム」に「Live by your own decisions(君が決めた通りに生きろ)」と書き込み、写真を1枚アップした。

この写真には、子どものころの写真を持つイ・ジョンソクが写っている。イ・ジョンソクは幼いころのいたずらっ子のような姿そのままに成長していて、見る人々をほっこりさせている。

イ・ジョンソクは歌手・女優IU(アイユー)と交際していることを昨年12月31日に公表した。