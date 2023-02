EXOカイ、初の日本ソロライブツアー盛況…4公演で観客熱狂

【Pickcon】アイドルグループEXOのカイが、自身初となる日本でのソロライブツアーを大盛況のうちに終えた。

ソロライブツアー「KAI Japan Special Live 2023」は1月28日から31日にかけて、日本の名古屋、大阪、横浜の3都市で計4回開催され、現地のファンたちが熱い声援を送った。

今回の公演でカイは「Mmmh」「Nothing On Me」「Reason」「Ride Or Die」など、1stソロアルバムの収録曲に加え、「Peaches」「Vanilla」「To Be Honest」など2ndミニアルバムの収録曲も熱唱し、パワフルなパフォーマンスと繊細な表現力が際立つステージでファンを熱狂させた。

併せて、EXOの日本初フルアルバムのタイトル曲「Electric Kiss」はもちろんのこと「Love Shot」「Tempo」「The Eve(前夜)」「Growl」などEXOのヒット曲メドレーも独自のスタイルで歌い上げ、VCR映像に合わせて変化するLED照明と客席を背景にしたユニークな演出で魅力的なステージを届けた。

カイは「特別なソロライブで日本のファンの皆さんとお会いできて幸せだ。こうして来てくださったことに感謝している。新しい姿でまた会えるだろうから、これからもたくさん期待してほしい」と心境を語り、公演を締めくくった。