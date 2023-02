IVEユジン＆ガウル＆レイ、初ファンコンのコンセプトフォト第1弾を公開！

【NEWSIS】ガールズグループIVEが、ハイティーンの魅力がたっぷり詰まったコンセプトフォトを公開した。

IVEは今月11-12日、ソウルのオリンピック公園オリンピックホールで初のファンコンサート「IVE THE FIRST FAN CONCERT The Prom Queens」を開催する。

初のファンコンサート開催が迫る中、IVEの公式SNS(交流サイト)は8日、メンバーのアン・ユジン、ガウル、レイの個人写真を公開。3人は写真の中で「The Prom Queens」というコンセプトに合わせ、それぞれが「プレッピールック」(名門校の学生風スタイル)に身を包んでいて注目される。

ユジンは特有の明るい瞳が目を引く。金髪が特徴的なガウルは、魅力的な目で正面を見つめている。レイはハイティーンらしい清楚な制服を着こなしている。

「The Prom Queens」はIVEとDIVE(IVEの公式ファンクラブ)だけのロマンティックなプロムパーティー(米国などの高校で卒業前に行われるダンスパーティー)をコンセプトにしたコンサートで、「2023年最高のプロム・クイーン」を探し出すまでの道のりという設定だ。Youtubeチャンネル「文明特急」のジェジェがコンサートのMCを務めることになっている。