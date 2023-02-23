東海で韓米日ミサイル防衛共同訓練、米軍の報道資料は「Sea of Japan」と表記

韓国・米国・日本が北朝鮮の大陸間弾道ミサイル（ICBM）などによるミサイル挑発行動に対応して22日、東海の公海上でミサイル防衛共同訓練を実施した中、米軍が関連報道資料で東海を「Sea of Japan（日本海）」と表記していたことが分かり、物議を醸している。
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米インド太平洋軍は22日、ホームページに掲載した公報文で、「米海軍第7艦隊のアーレイ・バーク級イージス・ミサイル駆逐艦『バリー』が、日本海上自衛隊のあたご型イージス護衛艦『あたご』、大韓民国海軍の世宗大王（セジョン・デワン）級イージス駆逐艦『世宗大王』と共に弾道ミサイル防衛訓練を実施した」「相互運用性を強化し、韓米日同盟の力を示そうと実施したものだ」と伝えた。
ところがこの公報文で、米軍は東海での訓練を「in the Sea of Japan（日本海での）」訓練と書いた。
米軍は昨年10月、韓米共同訓練に関する対外発表文に「東海」と表記したが、日本側の抗議により「東海」という表記を削除、その後の発表で「waters between Korea and Japan（韓国と日本の間の水域）」などに修正していた。
イ・チェヒョン記者