【NEWSIS】ガールズグループTWICEのメンバー、サナ&ジヒョ&ミナが魅力を振りまいた。

所属事務所JYPエンターテインメントは1日、ニューアルバム『READY TO BE』の個人先行公開ショット第2弾を披露した。

今回の先行公開ショットはサナ、ジヒョ、ミナの姿を収めたもの。サナは優雅でありつつも官能的なムードを漂わせ、ジヒョは堂々とした表情で特別なカリスマを完成させた。ミナは内面の強靭さが際立つ眼差しを発散した。

TWICEは今月10日に12枚目のミニアルバム『READY TO BE』とリード曲「SET ME FREE」をリリースする。続いて4月15日・16日のソウルを皮切りに、新譜と同タイトルの5thワールドツアー「READY TO BE」をスタートさせる。