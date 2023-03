【NEWSIS】人気グループ防弾少年団(BTS)のメンバー、J-HOPEがソロシングル「on the street」の発表を控え、曲の雰囲気が込められた写真をサプライズで公開した。

防弾少年団のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)公式アカウントには2日、「j-hope on the street photos」というタイトルとともに、J-HOPEの写真4枚が掲載された。これは、3日に発表予定の「on the street」の感性や雰囲気が溶け込んだ写真で、路上でポーズを取り、ほほ笑みを浮かべたJ-HOPEの姿が収められている。

「on the street」は、J-HOPEが世界中のファンたちを思い浮かべながら作詞・作曲した曲だ。J-HOPEはさまざまな状況が繰り広げられる「路上」を曲のモチーフにしており、曲名には、道端から始まった自分の夢という意味に、ファンたちと引き続き「ともに歩んでいく道」であるという意味を加えている。

なお、J-HOPEは兵役の義務を果たすため、4月に入隊する予定だ。