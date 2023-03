BLACKPINKジェニー×パク・ソジュンinパリ…変わらぬラブリーな笑顔

【Pickcon】ガールズグループBLACKPINK(ブラックピンク)のメンバー、ジェニーの写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「インスタグラム」に、笑顔の俳優パク・ソジュンが登場した。

ジェニーは8日、インスタに「ブラボー! ヴィルジニー・ヴィアール こんなにロマンチックなショーを見ることができてとても幸せ。大きなハグをシャネルに(Bravo Virginie Viard I’m so happy to watch such a romantic show. Big hug to Chanel)」と書き込み、たくさんの写真をアップした。

ジェニーは「シャネル2023/24秋冬プレタポルテ・コレクション」に出席するため6日、仁川国際空港からフランスのパリに向けて出発した。シャネルのアンバサダーに決まっているジェニーは、バックラインがあらわな白のボディスーツを着て、きれいに編んだヘアで登場、視線をさらった。

少し前に公表していた通り、トレーニング中にけがをして顔にばんそうこうを貼っていたものの、華やかなアイメイクがジェニーの美しさをいっそう際立たせている。

パク・ソジュンともシャネルのコレクション会場で対面した。2人はシャネルを象徴する「花」をポイントにしたアクセサリーを身につけている。また、穏やかにほほ笑むパク・ソジュンの姿がジェニーとの仲の良さを感じさせる。