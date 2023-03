【NEWSIS】故シン・ヘチョルさんと共にバンド「N.EX.T」第2期で活動したギタリストのイム・チャンスさん(54)が、バイク事故で亡くなったことが分かった。

イム・チャンスさんは今月25日午前2時、ベトナムのラムドン省ダラット市でバイクに乗っていて電信柱に衝突し、付近の総合病院に運ばれたが、病院で死亡した。28日(現地時間)にベトナム現地メディアが伝えた。

イム・チャンスさんは1994年に発表されたN.EX.Tの2ndアルバム『The Return Of N.EX.T Part 1: The Being』の演奏を担当した。グループ脱退後は実業家へ転身し、電子楽器の会社を経営した。