来韓した安藤忠雄氏「身体的体力も知的体力も重要…人生100年時代、常に新しいものを探求すべき」

「きのう、大阪から来ました。大阪、ちょっと田舎っぽいところです。このように『文化的』ではないところなんです」(笑)

3月31日、建築家・安藤忠雄(81)は江原道原州のミュージアムSAN記者懇談会場に入りながら3、4歩ほど軽く走った。2014年に「すい臓がん」と診断されたにもかかわらず、ボクサーの足さばきのように軽々としたものに見えた。終始愉快に、ジョークを飛ばして和やかな雰囲気をつくり出した。

安藤忠雄氏は、4月1日からここで開かれる展示「安藤忠雄-青春」の開幕に合わせて韓国を訪れた。ミュージアムSAN開館10周年を記念して、7月30日まで開かれる個人展だ。展示には、安藤氏の建築世界を網羅する写真・模型・スケッチなどおよそ250点が出品されている。高校を卒業しただけで建築を独学した安藤氏は、日本の伝統美を現代的・普遍的感覚で再解釈し、注目された。1995年には「建築のノーベル賞」と呼ばれるプリツカー賞にも輝いた。「青春」は、半世紀にわたるその旅を圧縮した、安藤氏のキーワードだ。

「10代、20代だから青春ではなく、生きている間は青春が続くと思います。皆さんは今後百歳まで生きるはずですが、それなら知的体力も必要で、身体的な体力も必要です。それを維持するために、常に新しいものを探求すべきです」

今回の展示を準備しながら、美術館のあちこちに青いリンゴの造形物を設置した。「青春とは人生のある期間を言うのではなく、心の様相を言うのだ(Youth is not a time of life, it is a state of mind)」というサミュエル・ウルマンの詩にインスピレーションを受けて安藤氏が作った青春の象徴だ。特に、展示場入口の高さおよそ3メートルの大きなリンゴは「記念ショット」の名所になると見込まれている。傍らに、日本語で「永遠の青春」と記した安藤氏のメッセージがある。

世界でもトップクラスの建築家として認められたが、当の安藤氏は「個人的に言えば、私の人生は絶望続きだった」という。「私は大学にも、専門学校にも通えず、がんにかかって胆管、胆のう、十二指腸、すい臓、脾臓を全摘しました。地球上で、こういう風に内臓を5つも摘出した人間はなかなかいないでしょう」

安藤氏は「それでも生きたいという気持ちで、これまで生きている」とし、「一日一万歩を歩いて、今も毎日1、2時間くらいは勉強している」と語った。「社会のためにこれからさらに20年は生きようと思います。少し前に天国と相談をしましたが、『これからどれくらい生きるのか』と言うので、さらに20年は生きると答えました」と言って安藤氏は笑った。

安藤氏は「学歴主義社会の日本で、学歴がない人間も生きていけることを示す手本になろうと思った」と語った。「学歴はないが志だけは大きく持とう」と、愛犬の名前を、現代建築の父と呼ばれるスイスの建築家ル・コルビュジェにちなんで名付けた-という逸話も紹介した。

懇談会の最後には、最近新しい局面に差し掛かっている韓日関係を意識したかのように「韓国と日本は近い関係」だとし「私は、経済や政治は分からないが、両国が文化的には交流し続けていくことを望む」と語った。

チェ・ミンギ記者