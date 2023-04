【朝鮮日報コラム】科学は消え、イデオロギーだけが残った

陰謀論研究者のローランド・イムホフが実験を行った。「ドイツのある会社が、煙を感知する警報機を開発したが、この装置が従業員に吐き気やうつの症状を引き起こしている」とフェイクニュースを流した。こっそりと、一言付け加えた。「会社もこの問題を知っていたが、改善要求を拒否したそうだ…」

次からが本当の実験だった。被験者らを二つのグループに分けた後、一方には「これは秘密の情報」と伝え、もう一方には「広く知られている情報」と伝えた。結果は驚くべきものだった。「秘密情報」と伝えたグループでは、「吐き気の誘発」を事実だと信じる割合がずっと高かった。「隠された真実」だと言うと、人々は積極的に共感した。なぜ吐き気を誘発するのか、科学的な根拠には関心がなく、「隠された真実」を共有する少数グループに入ったということに熱狂した。

ノンフィクション作家リー・マッキンタイアの『How to Talk to a Science Denier:Conversations with Flat Earthers, Climate Deniers, and Others Who Defy Reason』という本を見ると、さまざまな陰謀論が紹介されている。「平たい地球」論者らは、ミシガン湖の72キロ外側から湖畔のシカゴ市を観測できるという主張を繰り広げ、地球の曲率を否定している。気候変動否定論者らは、1998年から2015年の間に地球の気温は上がらなかったと主張する。9・11テロはブッシュ政権の起こしたものだという主張は、陰謀論の古典に属する。食品医薬品局(FDA)が意図的にがん治療薬の許可を保留しているとか、連邦準備制度が2008年の金融危機(リーマン・ショック)をわざと助長したとも言い張る。

疑似科学で興味を刺激する陰謀論もある。飛行機が空に残す飛行機雲(コントレール)は秘密政府が国民の精神を支配しようと薬物をばらまくプログラムだという「ケムトレール」論が代表例だ。インターネットで検索すると、韓国でも「重金属の化学雲をばらまいている」という告発記事や写真が出てくる。最近は「新型コロナは5G移動通信の送電塔のせいで発生した」という主張が乱れ飛んだ。

こういう陰謀論はポピュリズムと混じることが多い。特に「政府レベルのポピュリズムは陰謀論を横行させ、科学的事実を歪曲(わいきょく)することで国民の生命と安全にも被害を与える」という研究もある。42カ国を対象に新型コロナの超過死亡率を調査したところ、ポピュリズムの政府では2倍以上も高かった。