防弾少年団(BTS)のメンバー、Vが12日、写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「インスタグラム」のストーリー機能を利用し、幼少時代の写真を公開した。

このたび公開された写真を見ると、遠足に出掛けたのか、幼稚園の体操着を着て友人たちと並んで撮影に臨むVの姿が収められている。かみしめた唇、きらきらした目、そしてぴんと立った耳に至るまで、どれ一つとってもかわいくないところがない。これに先立ち、3月にも幼稚園主催の誕生会のときの姿を公開し、話題を呼んだ。

Vは、インターナショナル・オンライン投票サイト「Peoples Vote」で2022年12月5日から2023年3月31日にかけて、4カ月間にわたり実施されたアンケート調査「Top10 Most Handsome Men in the world 2022」で1位になった。全652万7546票のうち234万4037票を得て、シェア35.91%を記録した。

なお、「イケメンの代名詞」ことVが出演しているバラエティー番組『ソジンの家』(tvN)は5月5日、日本でAmazonプライムビデオを通じて配信される予定だ。