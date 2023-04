尹大統領が熱唱した「アメリカン・パイ」、バイデン大統領が亡き長男とよく歌った曲だった

尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領がバイデン米大統領との国賓晩さん会で熱唱した『アメリカン・パイ』。この曲には隠れた秘密がある。ジョー・バイデン大統領が2015年に亡くした長男ボー・バイデン氏が幼かったころ、一緒によく歌った歌だったのだ。

【動画】「アメリカン・パイ」熱唱で会場を沸かす尹大統領

尹大統領は26日(現地時間)の首脳会談後、バイデン大統領がホワイトハウスで主宰した国賓晩さん会で、愛唱曲であるドン・マクリーンの『アメリカン・パイ』を自ら歌って話題を集めた。まず、舞台に立ったブロードウェイ・ミュージカルの俳優たちがアンコール曲としてドン・マクリーンの『アメリカン・パイ』を追加した際、「尹大統領が一番好きな歌だと聞いた」と言った。尹大統領が拍手すると、ジル・バイデン夫人が尹大統領を舞台に押し上げたという。

この時、バイデン大統領も「息子たちが幼いころ、この歌が好きだった。歌詞の中の『whisky and rye(ウイスキー・アンド・ライ=ウイスキーとライ麦酒)』を『whisky and dry(ウイスキー・アンド・ドライ)』に変えて歌った」と話した。尹大統領もこの歌を「学生時代の愛唱歌の一つ」と言った。

「息子たち」に言及したバイデン大統領にはもともと2男1女がいた。そのうち長男のボー・バイデン氏はデラウェア州司法長官を務め、父親の政治後継者に挙げられたが、46歳だった2015年の脳腫瘍(しゅよう)のため亡くなった。

▲晩さん会で尹大統領が『アメリカン・パイ』を熱唱した後、肩を組むバイデン大統領

26日の晩さん会では尹大統領とバイデン大統領が一緒に舞台に上がった。出席した来賓たちが歌をリクエストすると、尹大統領はマイクを握った。そして、ピアノの伴奏が流れると、尹大統領は「A long long time ago, I can still remember/how that music used to make me smile(ずっとずっと昔のこと 私は覚えている あの曲がどれほど私を笑顔にしてくれたかを)」と、1分間ほど『アメリカン・パイ』の冒頭部を熱唱した。

尹大統領の歌が終わると、出席者たちは全員立ち上がり、一斉に拍手喝采(かっさい)した。晩さん会の会場で公演をしたミュージカル俳優たちも尹大統領の熱唱に合わせて歌い、拍手した。歌が終わると、バイデン大統領は尹大統領と肩を組んで親密な様子を見せた。

イ・ヘジン記者