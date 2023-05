ミョン・セビン、48歳でこんなに美しいなんて…「憎らしい不倫女」の演技が好評

女優ミョン・セビンが4月28日、写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「インスタグラム」に「新たに挑戦する気持ちで。温かく見守ってほしい」という書き込みとともに、女性誌「ウーマン・センス」のグラビア写真数枚を掲載した。

公開された写真を見ると、ミョン・セビンは48歳とは思えない童顔ぶりを誇っている。特に、黒と白の衣装をそれぞれ異なる魅力で着こなしており、目を引く。

ミョン・セビンは最近人気を集めているドラマ『医師チャ・ジョンスク』で憎らしい不倫女チェ・スンヒ役を熱演し、視聴者から愛されている。

劇中、チャ・ジョンスク(オム・ジョンファ)に自分の初恋の相手を取られたチェ・スンヒは、すでに家庭を築き二児の父親となったソ・イノ(キム・ビョンチョル)と不倫関係を継続し、ドラマに張り詰めた緊張感を与えている。

なお、ミョン・セビンは1996年にシン・スンフンの曲「Love in My Own Way」のミュージックビデオでデビューした。その後、さまざまなドラマを通じて「初恋のアイコン」として知られるようになった。30年近くたっても変わらぬ姿で初恋を演じるミョン・セビンの姿に、多くの人たちが「相変わらず美しい」という反応を示している。