TWICE、ワールドツアー「READY TO BE」オーストラリア公演盛況…次は日本

【NEWSIS】女性アイドルグループTWICEがオーストラリアで初めての単独公演を無事終えた。

TWICEは4月15日・16日の両日、ソウル市松坡区のKSPO DOMEで新たなワールドツアー「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’」の幕を開けた。5月2日・3日にオーストラリア・シドニー、6日・7日にはメルボルンで全4公演を行い、ファンたちと対面した。

今回の公演は、TWICEがデビュー後初めてオーストラリアで開催する単独コンサートということで、意義深い。TWICEはリード曲メドレー、9人9色のソロステージ、バンドのライブに至るまで、盛りだくさんの構成でこれまで待っていてくれたファンたちに応えた。

TWICEは12枚目のミニアルバム「READY TO BE」のリード曲「SET ME FREE」、英語シングル「MOONLIGHT SUNRISE」、「The Feels」をファンと合唱したのに続き、「CHEER UP」や「Talk that Talk」に至るまで、リード曲メドレーのステージを繰り広げた。

オーストラリア公演を無事終えたTWICEは「これまでそうだったように、ONCE(TWICEのファン)とご一緒できてとても幸せだったし、楽しい時間だった。この瞬間を大切に胸にしまい、近いうちに必ずまた戻ってきたい」とコメントし、ファンの愛情と歓待に感謝の気持ちを伝えた。

なお、TWICEは5月13日・14日に大阪・ヤンマースタジアム長居、20日・21日に東京・味の素スタジアムでワールドツアーに臨む。