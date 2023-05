恋しいジョンヒョンさんの笑顔…SHINeeデビュー15周年を前に写真公開

【NEWSIS】男性アイドルグループSHINeeが、デビュー15周年を迎えるに当たり、故ジョンヒョンさんとの思い出を振り返った。

SHINeeは22日、写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「インスタグラム」公式アカウントに「D-3」というコメントを書き込み、ジョンヒョンさんの写真をファンたちに公開した。このたび公開された写真を見ると、ジョンヒョンさんはSHINeeの2枚目のミニアルバム『Romeo』のポスターの前でほほ笑みを浮かべている。1週間前には、ジョンヒョンさんを含む全メンバーが同じ場所でポスターを指差している写真も掲載した。

該当の投稿を見たファンたちは「いつも愛され、絶対に忘れないで! ジョンヒョン」「大好きだよ、ジョンヒョン! あなたと一緒ならひたすらSHINee」などさまざまな反応を示しており、生前のジョンヒョンさんの活動の様子が収められた短い映像などをアップし、追悼した。

なお、SHINeeは25日から来月14日まで、ソウル市城東区聖水洞のアンダースタンドアベニューにポップアップストア「THE MOMENT OF Shine」をオープン。また、27日・28日の両日、ソウル市内の蚕室体育館で「2023 SHINee FANMEETING Everyday is SHINee DAY:[Piece of SHINE]」を開催する。