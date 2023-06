TWICEの初ユニット「MISAMO」、7月26日に日本正式デビュー…歴代級のアルバムを予告

【Pickcon】TWICE初のユニット「MISAMO」が、7月26日に日本で正式デビューする。

JYPエンターテインメント側は14日、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)のTWICE日本チャンネルを通して、ミナ、サナ、モモの3人で結成する初のユニット「MISAMO」の1stミニアルバム『Masterpiece』のコンセプトを収めたジャケットイメージとトラックリストをオープンした。

写真でミナ、サナ、モモは、アルバムタイトルにふさわしく、名作の中の女神ビジュアルで感嘆を集めた。アルバム『Masterpiece』には、リード曲「Do not touch」をはじめ計7曲が収録される。

しかも、このリード曲「Do not touch」の歌詞はK-POPプロデューサーのパク・ジニョンが自ら書いたもので、多数のヒット曲で証明された「TWICE×J.Y.Park」という必勝の組み合わせの新たな音楽的相性を期待させる。モモ、ミナ、サナも、それぞれ4曲目「Funny Valentine」、5曲目「It’s not easy for you」、6曲目「Rewind you」の作詞に加わり、初ユニットのアルバムの持つ意味をさらに高めた。

これと共にMISAMOは、SNSの公式アカウントを通して1stミニアルバムのリリース記念先行公演「MISAMO JAPAN SHOWCASE 2023」開催のニュースを伝えた。7月22日と23日にインテックス大阪5号館(INTEX OSAKA HALL 5)、7月25日から27日まで横浜ぴあアリーナMMで公演を開き、ONCE(ファンダム名)の応援の中でスタートを切る。