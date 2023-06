SEVENTEEN、米誌の表紙飾る　「『FML』で世界のトップに立った」

【Pickcon】男性アイドルグループSEVENTEENが米国で雑誌の表紙を飾った。

ライブ・エンターテイメント業界専門誌「Pollstar」は先月30日(現地時間)、「『FML』で世界のトップに立ったSEVENTEEN(SEVENTEEN On Top Of The World With ‘FML’」というタイトルの記事を掲載し、SEVENTEENにスポットライトを当てた。

「Pollstar」は「アジア・太平洋諸島系米国人の文化遺産継承月間(Asian American and Pacific Islanders Heritage Month)」を迎えるに当たり、表紙を飾るアーティストにSEVENTEENを選んだ。

「Pollstar」は「『2023年の公演業界でグローバルスターに浮上する次世代のアーティストは誰か?』という問いに対する答えは、昨年世界的にいくつものスタジアムやアリーナを駆けめぐり、今年新たな一年をスタートさせたK-POPグループSEVENTEENにある」と説明した。

さらに「Pollstar」は「SEVENTEENは立ち止まる気がない。7月開催のソウル公演のほか、日本5都市をめぐる大規模なツアーを予告している。SEVENTEENは5月に京セラドーム大阪で開催された二日間のファンミーティングでおよそ8万人のCARAT(SEVENTEENのファン)を動員した」と賛辞を惜しまなかった。