LUN8タクマ「防弾少年団のコンサートを見て、アイドルを夢見た…輝く人になりたい」

【Pickcon】男性アイドルグループLUN8で唯一の日本人メンバー、タクマがデビューを迎えた心境を打ち明けた。

ソウル市広津区のYES24ライブホールで15日午後、LUN8の1stミニアルバム「CONTINUE?」発売記念メディア・イベントが行われた。

「CONTINUE?」には、ゲームで負けてもまた始めるように、どんなことであれ、あきらめずに挑戦するという、LUN8の意志が込められている。ダブルリード曲「Wild Heart」と「Voyager」をはじめ、「XX」「We Like It」「Live In The Moment」など全5曲が収録されている。

メンバーのうち唯一の日本人であるタクマは、デビューするに当たり、人並みならぬ思いを伝えた。タクマは「今もすごく緊張している。だけど、横にいるメンバーたちと一緒に一生懸命に準備したステージなので、温かい目で見守っていただきたい」とした上で「まだ信じられないけれど、1stアルバムなので、LUN8の魅力を十分にお見せできるようにしたい」とコメントした。

さらに、K-POPアイドルを夢見るようになったきっかけについて尋ねられると、「母と防弾少年団(BTS)先輩のコンサートに行ったのだが、そのとき『Not Today』のステージを見て、僕もステージで輝く人になりたいと思った」と答えた。