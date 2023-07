【NEWSIS】女優ハン・ソヒがアイドルグループ防弾少年団のメンバー、JUNG KOOKのソロ曲のミュージックビデオ(MV)に出演する、という説が登場した。

オンライン芸能メディアのOSENは1日、「ハン・ソヒが最近、米国で防弾少年団のJUNG KOOKのソロデビュー曲『Seven』のMV撮影を終えた」と伝えた。報道によるとハン・ソヒは、ロサンゼルスでJUNG KOOKのソロデビュー曲のMV撮影を終え、6月22日に韓国へ戻った。

これに関して、ハン・ソヒの所属事務所9アート・エンターテインメントはコメントを出していない。

ハン・ソヒは2017年にドラマ『ひと夏の奇跡~Waiting for you』でデビューし、『夫婦の世界』『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』などに出演して人気を集めた。また、MeloMance「You&I」、SHINee「Tell Me What To Do」、ジョン・ヨンファ「That Girl」、ロイ・キム「僕ら、もうよそう」など多数のMVにも出演した。

JUNG KOOKの初ソロ曲「Seven」は7月14日にリリースされる。