【NEWSIS】女性アイドルグループ少女時代のメンバーだったジェシカが近況を伝えた。

ジェシカは3日、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に「I’ll be the mint to your chocolate chip(わたしがあなたのチョコチップのミントになる)」とつづった。あわせて公開された写真を見ると、中国の街でさまざまなポーズを取るジェシカの姿が収められている。ジェシカは猫の額ほどの半袖クロップドトップス姿で見事な腹筋を見せつけており、目を引く。また、小さな顔と人形のような目鼻立ちに感嘆の声が上がっている。

なお、ジェシカは2014年に少女時代を脱退した後、ソロに転向した。現在、実業家タイラー・クォン氏と交際中だ。昨年中国の女性アイドルグループ再デビュー・サバイバル番組『乗風破浪的姐姐』シーズン3に出演し、最終的に2位に入った。