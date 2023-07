防弾少年団J-HOPE、「Jack In The Box」コンセプトフォト公開…白と黒のキャラクター

【Pickcon】防弾少年団(BTS)のメンバー、J-HOPEが18日に発売する「Jack In The Box(HOPE Edition)」のビジュアル・コンテンツ第1弾がベールを脱いだ。

J-HOPEは18日、防弾少年団のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)公式アカウントにソロアルバム「Jack In The Box(HOPE Edition)」のコンセプトフォトを掲載した。J-HOPEは今回のコンセプトフォトに、箱とともに白と黒の二つのキャラクターとして登場し、既存のソロアルバム「Jack In The Box」と有機的に結びついているメッセージを伝えた。

箱を開けると人形などが飛び出すおもちゃ、びっくり箱を意味するアルバムのタイトルのように、今回のコンセプトフォトは箱の中に存在するJ-HOPEを表現すると同時に、箱の外から中をのぞき込むような、また別のJ-HOPEが登場する。これ以上箱という場所に縛られないキャラクターの姿は、今回のアルバムを通じて広がったJ-HOPEの音楽の世界とメッセージを期待させる。

なお、J-HOPEはより多くのファンたちが「Jack In The Box」をさまざまな形態で楽しむことができるよう、軍入隊前に心血を注いでアルバム制作に臨んだ。