BTS・J-HOPE「学びには終わりがない…『Jack in the Box』は自分の子どものようなアルバム」

【NEWSIS】男性アイドルグループBTS(防弾少年団)のメンバー、J-HOPE(ジェイホープ)がメンズ・ライフスタイル・マガジン「Esquire(エスクァイア)」8月号の表紙を飾った。

エスクァイアでは19日、J-HOPEが高級ブランド「ルイ・ヴィトン」のモデルを務めたグラビア&インタビューを一部公開した。今回のグラビアはJ-HOPEの入隊前に撮影された。

エスクァイアはソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)公式アカウントに、「会いたい顔。今月の『エスクァイア』のカバーはBTSのJ-HOPEです。入隊前にルイ・ヴィトンのアイテムを着て写真家マリオ・ソレンティのカメラの前に立ったJ-HOPEは、ただただ美しく、奥ゆかしさがありました」と書いている。

J-HOPEはインタビューで、グラミー賞を受賞したラッパー、J.Cole(ジェイ・コール)とのコラボレーションについて、詳しく語った。J-HOPEは「2022年の(ロック・フェスティバル)ロラパルーザ公演時、運命的にジェイ・コールと出会った。その時はフィーチャリングに関して何の約束もなかった。その後、ジェイ・コールというアーティストの声を思い出しながらアルバムの作業をした」「僕の音楽を送り、フィーチャリングを依頼して、かなり長い間、コールのお兄さん(コールのレーベルのラッパーで兄貴分の)Bas(バス)を待っていた。『もうあきらめなければならないかな』と思っていた時、バスが到着した」と語った。J-HOPEは今年3月、コールがフィーチャリングしたソロ・デジタル・シングル『on the street (with J. Cole)(オン・ザ・ストリート)』をリリースしている。

また、J-HOPEは昨年7月にリリースした自身初のソロ・アルバム『Jack in the Box(ジャック・イン・ザ・ボックス)』のフィジカル・アルバム・リリースへの期待も語った。J-HOPEは「『Jack in the Box』のアルバム作業時は『世の中の外に出て、J-HOPEを見せなければならない』という考えばかりで、本当にいろいろ悩んだ」「学びには終わりがないということを痛感させてくれた、自分の子どものようなアルバムで、いろいろ期待している」と語った。