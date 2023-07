ガールズグループLE SSERAFIMのカズハ(中村一葉)が、美しい姿を披露した。

カズハは18日、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を通して、夜景を背景に黒のミニワンピを着てポーズを取る写真を公開した。写真でカズハは、スレンダーなボディや美しい顔立ちを披露しつつカメラを見つめている。

また、スマホを弄っている横顔を捉えた別のショットも公開。カズハの美しい横顔のラインが視線を引き付ける。

これにファンは「この世に、仙女はほんとにいるんだね」「you are so pretty」「We loves you kazuha!」「この天使はどうして翼がないの?」など、才知あるコメントを残した。

カズハが所属するLE SSERAFIMは、蚕室室内体育館で開催する「2023 LE SSERAFIMツアー FLAME RISES」公演を控えている。