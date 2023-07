ヒョンビンの妻ソン・イェジン、息子の「プクプクおてて」を公開…ファン歓喜

女優のソン・イェジンが25日、自身のインスタグラムで、息子のかわいらしい手を公開した。

ソン・イェジンは同日、グーの形に握った息子の手と愛犬の足を並べた写真を公開。ギュッと握った手の形が愛犬の足の形にそっくりでほほえましい。

これを見たファンからは「Love this picture(この写真大好き)」「Omgg that's so cute(なんてキュートなの)」「This is so adorable(すごく愛らしい)」「So cute his little hand(小さな手、とってもキュート)」「Thank you for sharing with us!(公開してくれてありがとう)」などのコメントが寄せられた。女優のソン・ユナは「なんてかわいいの~ すごく会いたいわ」とコメント。さらに、女優イ・ミンジョンは、ソン・イェジンの苗字の英語表記「Son」と息子を意味する英語「son」をかけて「Yejin son’s hand」と書き込んだ。

ソン・イェジンは出産報告の際に息子の足を写真で公開したが、今回は息子の手を公開し、ファンから熱い反応が寄せられた。

なお、ソン・イェジンとヒョンビンは昨年3月に結婚し、同年11月に息子が生まれた。

ヒョンビンは今年2月、雑誌のインタビューで「仕事を終えて家に帰ったとき、どう表現すればいいのかな、ようやく何かが完成したような感覚になる。その感情は、言葉では完全には言い表せない」と幸せな日常について話していた。