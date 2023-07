G-DRAGONと李康仁が電撃対面で2ショット…ユニホーム手に笑顔

【Pickcon】歌手G-DRAGON(ジードラゴン)と韓国代表プロサッカー選手の李康仁(イ・ガンイン)=パリ・サンジェルマンFC=の2ショットが公開された。

写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「インスタグラム」のパリ・サンジェルマンFC公式アカウントに26日、「Looking forward to catch up again at the game in Busan」という文と写真が1枚アップされた。同チームはクーパン・プレイ・シリーズで韓国に招待され、8月3日に釜山アジアド・メインスタジアムで全北現代モータースと試合を行う。このため、「釜山で再び会おう」と投稿したものとみられる。

写真を見ると、パリ・サンジェルマンFC所属の李康仁と男性アイドルグループBIGBANG(ビッグバン)出身のG-DRAGONが一緒にユニホームを持ち、ポーズしている。G-DRAGONは25日、パリ・サンジェルマンFCの試合を見に行った時の記念ショットをアップしたが、2人の対面が実現していたことが分かり、多くの韓国人ファンが歓喜している。

G-DRAGONはこのほどYGエンターテインメントとの専属契約が満了した。