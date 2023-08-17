尹大統領父の葬儀場に政財界から弔問続々　日本大使は引き返す

【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は１６日、前日に死去した父・尹起重（ユン・ギジュン）延世大名誉教授の祭壇が設けられたソウル・新村のセブランス病院の葬儀場で弔問客に対応した。１７日午前に出棺し、ソウル近郊の京畿道内の公園墓地に埋葬される。尹大統領はソウルに戻ると、韓米日首脳会談に出席するための訪米準備をし、同日午後出発する予定だ。

葬儀場には１５日に続き、１６日も故人の知人や政財界関係者らが相次いで弔問に訪れた。尹大統領は同日午後２時半ごろ、夫人の金建希（キム・ゴンヒ）氏と共に葬儀場に到着し、家族で納棺に立ち会った後、午後９時半ごろまで弔問客に対応した。

与党「国民の力」の金起炫（キム・ギヒョン）代表や尹在玉（ユン・ジェオク）院内代表ら党執行部は２日続けて弔問に訪れた。党内主流派と確執があった李俊錫（イ・ジュンソク）前代表も１６日午後に訪れた。

「正義党」の李貞味（イ・ジョンミ）代表と裵晋教（ペ・ジンギョ）院内代表ら、野党関係者も弔問した。最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表は前日に訪れている。また、故盧泰愚（ノ・テウ）元大統領、故金泳三（キム・ヨンサム）元大統領、故金大中（キム・デジュン）元大統領、故全斗煥（チョン・ドゥファン）元大統領の遺族らが尹大統領にお悔やみの言葉を伝えた。

日本の相星孝一駐韓大使は、大統領室儀典秘書官から外交使節の弔問を辞退すると説明されて引き返した。

財界からはサムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長、現代自動車グループの鄭義宣（チョン・ウィソン）会長、ＬＧグループの具光謨（ク・グァンモ）会長、ロッテグループの辛東彬（シン・ドンビン、日本名：重光昭夫）会長ら主要グループのトップ、韓国経営者総協会の孫京植（ソン・ギョンシク）会長らが相次ぎ弔問に訪れた。

