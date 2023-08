イ・ジョンヒョン、194億ウォンのビル購入し夫の病院開業…実質的なオーナー

【NEWSIS】歌手で女優のイ・ジョンヒョン(43)と夫の整形外科医パク・ユジョンさん(40)が病院の建物を購入していたことが分かった。

韓経ドットコムが17日報じたところによると、イ・ジョンヒョン夫妻は今年5月に194億ウォン(約21億1560万円)で仁川市南洞区九月洞付近の病院の建物を購入し、6月5日に残金を支払ったという。同メディアによると、該当の病院は地下1階、地上5階建てで二つの棟からなり、1800坪(約5950平方メートル)規模で、病床81床を有しているとのことだ。建物のローンは162億ウォン(約17億6600万円)で、該当の病院の建物の実質的なオーナーはイ・ジョンヒョンだということが分かった。持ち分はイ・ジョンヒョンが99%、夫のパク・ユジョンさんが1%だ。

イ・ジョンヒョンの不動産投資は今回が初めてではない。ソウル市城東区聖水洞にあるビルを2017年3月、43億6000万ウォン(約4億7600万円)で購入した。その後、2021年5月に70億ウォン(約7億6400万円)で売却し、3年でおよそ26億ウォン(約2億8400万円)の不動産値上がり益を手にしたという。

なお、イ・ジョンヒョンは1996年に映画『花びら』(チャン・ソヌ監督)で芸能界にデビューした。1999年に1stアルバム「Let’s Go To My Star」を発表し、歌手としても活動を繰り広げた。「ワ 〜Come On〜」「Dato~パックォ~」「人形」「ミチョ」などをヒットさせ、大胆なパフォーマンスでスターの仲間入りを果たした。また、ドラマ『美しき日々』(2001)をはじめ『やってきた! ファミリー』(2015)、映画『未熟な犯罪者』(2012)、『バトル・オーシャン 海上決戦』(2014)、『誠実な国のアリス』(2015)、『軍艦島』(2017)、『新感染半島 ファイナル・ステージ』(2020)、『別れる決心』(2022)などに出演した。2019年に3歳年下のパク・ユジョンさんと結婚し、昨年娘ソアちゃんを出産した。