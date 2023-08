【Pickcon】女優のソン・イェジンが29日、自身のインスタグラムに「D-1」「Am I getting better? His photography skills are getting better!」とつづり、ゴルフ場で撮影した複数の写真を公開した。

写真の中でソン・イェジンは、ゴルフ場で明るい笑顔を見せている。どれも長い美脚が際立つ構図だ。ソン・イェジンは以前もゴルフ場での写真を投稿したが、その際には「『長く見えるように撮って』って夫にお願いしたら、とにかく長く見えるようにだけ撮ってくれたみたい」と不満そうなコメントを付け、ファンの笑いを誘っていた。

その後ソン・イェジンのアドバイスを聞き入れたのか、ヒョンビンの写真の撮影スキルはレベルアップしたようで、何ともほほえましい。

なお、ソン・イェジンとヒョンビンは2018年の映画『ザ・ネゴシエーション』と19年のドラマ『愛の不時着』で共演したのを機に交際を始め、22年3月に結婚。同年6月にソン・イェジンが妊娠したことを明かし、11月末に第一子となる息子が誕生した。