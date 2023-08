パラダイスシティの崔種桓(チェ・ジョンファン)代表取締役とサザビーズのニック・バックリー・ウッド(Nick Buckley Wood)セールスディレクターが31日、仁川市中区のパラダイス・アートスペースで、英国のグラフィティ・アーティスト、バンクシー(Banksy)の「Love is in the Bin」(2018)を韓国で初めて公開した。またこの席で、変更された作品名「Girl without Balloon」(2021)を世界で初めて発表した。バンクシーは英国の画家、グラフィティ・アーティスト、社会運動家、ドキュメンタリー監督で、自らを「芸術テロリスト」と称する正体不明の芸術家だ。