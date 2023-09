TXT、米MTV VMAsで「PUSH Performance of the Year」受賞

【NEWSIS】人気グループTOMORROW X TOGETHER(TXT)が、米国最大規模のミュージックビデオの祭典「MTV Video Music Awards(VMAs)」で受賞の栄誉を手にした。

TOMORROW X TOGETHERは12日(現地時間)、米国ニュージャージー州のプルデンシャル・センターで開催された「MTV Video Music Awards 2023」において、「PUSH Performance of the Year」部門で受賞した。

今年1月に発売された5枚目のミニアルバム「The Name Chapter:TEMPTATION」のリード曲「Sugar Rush Ride」で成し遂げた快挙だ。TOMORROW X TOGETHERは「きょうの夜を永遠に忘れないだろう。MOA(TOMORROW X TOGETHERのファン)に感謝している」と受賞コメントを発表した。

今回の授賞式で、TOMORROW X TOGETHERはこの部門以外にも「Group of the Year」「Song of Summer」「Best K-POP」など、計4部門でノミネートされた。「MTV Video Music Awards」は、グラミー賞、ビルボード・ミュージック・アワード、アメリカン・ミュージック・アワードと共に、米国の4大ポップ・ミュージック賞の一つに挙げられる。

TOMORROW X TOGETHERはデビュー後初めて、米国の大規模な音楽授賞式でパフォーマーとしてステージに立った。「MTV Video Music Awards」のステージに立ったのは、歴代のK-POPアーティストのうち、デビュー後最短期間でのことだ。TOMORROW X TOGETHERはブラジル出身のポップスターAnittaとともに、3rdアルバム「The Name Chapter:FREEFALL」の先行公開曲「Back for More」のステージを披露した。