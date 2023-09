チョン・ヘイン、香港ファンミを前に披露した見事なスーツ姿と甘いほほ笑み

俳優チョン・ヘインが12日、写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「インスタグラム」を通じて「Haeiness in Hong Kong. See you soon!!」という書き込みと共に、見事にスーツを着こなしている写真を掲載した。

公開された写真でチョン・ヘインは、海を背景にガラスの手すりに寄りかかり、ポーズを取っている。ダークグレーのスーツを着たチョン・ヘインは、見事なビジュアルをアピール。特に、まばゆいほほ笑みと広い肩で格の違うスタイルを見せつけ、女性のハートを揺さぶった。

写真を見たファンは「香港のヘイニーズと素敵なひとときを過ごしてください」「どうしてこんなにかっこいいの?!」「きょうもすごく幸せで感謝のひとときを過ごせるよう願ってます」と、称賛と応援のコメントを残した。

チョン・ヘインは現在、ファンミーティングツアー「THE 10TH SEASON」を進めている。公開されたスケジュールによると、9月12日香港、16日ジャカルタ、30日横浜、10月7日台北、21日バンコク、29日シンガポール、11月17日ニューヨーク、24日バンクーバー、26日トロントまで繰り広げる。

チョン・ヘインは最近配信が始まったNETFLIXシリーズ『D.P. -脱走兵追跡官-』シーズン2にアン・ジュノ役で登場し、熱演を繰り広げた。また、JTBCバラエティー『俳優は旅行中』にも出演した。