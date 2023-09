「SE7ENと結婚」イ・ダヘ、新婚旅行に続き…今度は米国西部を旅行中

歌手のSE7ENと結婚し、新婚旅行を楽しんだ女優イ・ダヘが、今度は米国西部へと旅立った。

イ・ダヘは13日、自身のインスタグラムに「like an oasis in the desert(砂漠のオアシスのように)」とつづり、米国カリフォルニアでの旅行の様子を公開した。

公開された写真の中で、イ・ダヘはプールでまぶしい日差しを楽しんでいるようだ。特に、シースルーデザインでバストラインを強調した大胆な水着姿は、スレンダーながらもグラマラスな美ボディが強調されてファンのため息を誘っている。

イ・ダヘは9日と11日にも旅行の様子をアップ。愛犬のクレイトンと散歩する様子や、「Heaven is under our feet as well as over our heads(天国は私たちの足の下にもあるし頭の上にもある)」というコメントと共に、オレンジ色のワンピース姿でジョシュア・ツリー国立公園の自然を満喫する様子を公開した。

夫のSE7ENは写真には写っていないが、イ・ダヘと愛犬の姿を情熱的に撮影し、存在をアピールした。

なお、イ・ダヘは今年5月6日、約8年間の交際を実らせて歌手SE7ENと結婚。その後スイス、スペイン、フランス、ドバイ、モルジブなどを巡る新婚旅行の様子を公開し、話題を集めた。