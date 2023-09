ソン・ガン、日本で2度目のファンミ盛況…現地ファンを魅了した甘い男

【Pickcon】俳優ソン・ガンが日本のファンたちを魅了した。

ソン・ガンは18日、東京NHKホールで「SONG KANG 2023 FANMEETING IN JAPAN~BY YOUR SIDE~」と題するファンミーティングを開催し、2公演でおよそ6000人のファンと対面し、幸せなひとときを過ごした。今回のファンミーティングは、今年初めに日本で開催した「2023 SONG KANG FANMEETING IN JAPAN~MOMENT~」以来、ファンたちの熱烈な要請を受け実現した公演で、ソン・ガンの日本での人気がどれほどか分かる。

ソン・ガンはおよそ7カ月ぶりに対面したファンたちに、喜びのあいさつを伝えた。ソン・ガンはファンミーティングのタイトル「BY YOUR SIDE」について、「僕はいつも皆さんのそばにいるので、皆さんも僕のそばにいてほしいという意味を込めました。2月のファンミーティングのとき自分でデザインしたブレスレットにも同じメッセージを刻んでおり、僕が好きな言葉です」と、タイトルに込めた特別な思いを打ち明けた。

そして、ファンたちもサプライズ・イベントを準備し、ソン・ガンを感動させた。ソン・ガンは「皆さん、思い出というものは、何らかの感情があるときにだけいつも残るそうです。だから僕は、きょうのことを本当に『よい思い出』として一生大事にしていけると思います。こんなに大切な思い出をつくってくださり、ありがとうございます。大好きです」とコメントし、ファンたちに感謝の気持ちを伝えた。

なお、ソン・ガンは現在、新ドラマ『マイデーモン』(SBS)の撮影中で、今年下半期にはNetflixオリジナルシリーズ『Sweet Home -俺と世界の絶望-』シーズン2の配信を控えている。