【Pickcon】コ・ミンシが美しいスタイルを見せつけた。

コ・ミンシは1日、写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「インスタグラム」に「My first Paris, first fashion show. and I was happier that the show was yours」と書き込み、フランスの高級ブランド「Chloe」をタグ付けした。

あわせて公開された写真を見ると、「Chloe」の2024年春夏コレクションに出席したコ・ミンシの姿が収められている。写真でコ・ミンシは、オールブラックのファッションを披露。胸元のリボン・デザインが目を引くベアトップ形態のジャンプスーツを選択し、アクセサリーはブレスレットだけ身に着けている。さらに、コ・ミンシは髪を美しく編んだヘアスタイルで上品な魅力を振りまき、感性的なコーディネートを完成させた。

なお、コ・ミンシは最近、映画『密輸』を終え、次回作『Sweet Home -俺と世界の絶望-』シーズン2、シーズン3の撮影に臨んでいる。