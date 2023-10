金髪のIVEウォニョン、非現実的なビジュアル…まるで実存するバービー人形みたい

【Pickcon】女性アイドルグループIVEのメンバー、チャン・ウォニョンが金髪姿のオフショットを公開した。

チャン・ウォニョンは1日、写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「インスタグラム」に「Like it was just a dream」という書き込みとともに写真を数枚掲載した。公開された写真を見ると、チャン・ウォニョンは破格の金髪に変身しており、目を引く。

これをめぐり最近発売された新曲「Either Way」のミュージックビデオ(MV)の撮影などのため、かつらを使用したことが伝えられたが、チャン・ウォニョンは長い金髪スタイルを完璧にこなしている。特に、チャン・ウォニョンは金髪でも不自然さがなく、まるで実存するバービー人形を思わせる。

なお、チャン・ウォニョンが所属するIVEは先月25日に1st EPを発売したのを皮切りに、10月6日には2番目のリード曲「Off the Record」をリリースする。その後、13日には3番目のリード曲「Baddie」を含め1st EP「I’VE MINE」をリリースし、本格的な活動に突入する。これに先立ち、7日・8日にはソウル市内の蚕室体育館で初めてのワールドツアー「SHOW WHAT I HAVE」に臨む。