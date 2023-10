【NEWSIS】女優キム・アジュンが誕生日を迎え、幸せな日常を公開した。

キム・アジュンは17日、ソーシャルメディアに「スイートな日でした。みんなありがとう(It was so sweet today, It’s all thanks to you guys, Thank you, Sweeties)」という書き込みと共に写真をアップロードした。

公開された写真でキム・アジュンは、両手を合わせてケーキのろうそくを切なげに見つめている。キム・アジュンは1982年10月16日生まれだ。

キム・アジュンは2004年にCMモデルとしてデビューし、映画『カンナさん大成功です!』(2006)でスターダムにのし上がった。昨年はDisney+オリジナルシリーズ『グリッド』に出演した。