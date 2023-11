BTSのJUNG KOOKが「ジミー・ファロン・ショー」に出演…「今まで歩んできた時間は全て『黄金』のようなもの」

【Pickcon】防弾少年団のJUNG KOOKが、米国NBCテレビの人気トークショー『ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン』(THE Tonight Show Starring Jimmy Fallon. 以下『ジミー・ファロン・ショー』)を席巻した。

JUNG KOOKは7日(韓国時間)、『ジミー・ファロン・ショー』に出演して、流ちょうな英語の実力を披露しつつインタビューに臨んだ。また、ソロアルバム『GOLDEN』のリード曲「Standing Next to You」のパフォーマンスを披露し、世界のファンの熱い反応を集めた。「Standing Next to You」のパフォーマンスが、米国の一般視聴者向け地上波テレビ番組で公開されるのは今回が初めてだ。

ショーの進行役を務めるジミー・ファロンは、JUNG KOOKの新譜、ソロシングル「Seven (feat. Latto)」で打ち立てたSpotify歴代最短の10億ストリーミング達成記録、全米レコード協会(RIAA)からのプラチナ認定など、「グローバル・ポップスター」JUNG KOOKの歩みに光を当てた。こうした業績を予想したかという質問に対し、JUNG KOOKは「自信はあったが、率直に言って、ここまでなるとは思わなかった。ARMYのみんなに本当に感謝している。ARMYがいなかったら、実現できなかった成果だと思う」と答えた。

またJUNG KOOKは、GOLDENというアルバムタイトルについて「僕と『黄金』には大きな関連がある。これまで歩んできた時間は全て『黄金』のようなもの。アルバムタイトルについて悩んでいたとき、『GOLDEN』しか思い浮かばなかった」と説明した。アルバムの多彩な構成については「さまざまなジャンルをこなすアーティストになりたい」と付け加えた。

JUNG KOOKは、今月8日には米国NBCテレビを代表するモーニングショー『トゥデイ』(TODAY)の「シティコンサート・シリーズ」(Citi Concert Series)に出演し、トゥデイ・プラザ(TODAY Plaza)で単独野外公演を披露する予定だ。