BTSのJUNG KOOK、新譜が英オフィシャルチャートで3位…K-POPソロアーティストとしては最高位

【Pickcon】防弾少年団メンバーのJUNG KOOKが、英国のオフィシャルチャートでまた一つの記録を打ち立てた。

11日(以下、現地時間)に英国オフィシャルチャートが公開した最新のランキングによると、JUNG KOOKのソロアルバム『GOLDEN』はアルバムチャートで3位に入り、歴代のK-POPソロアーティストのCDとしては最も高い順位を記録した。同アルバムのリード曲「Standing Next to You」は、シングルチャート6位に上った。

これでJUNG KOOKは、昨年発表したチャーリー・プースとのコラボ曲「Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS)」の41位に続き、今年はソロシングル「Seven (feat. Latto)」で3位、「3D (feat. Jack Harlow)」で5位、ザ・キッド・ラロイ(The Kid LAROI)&セントラル・シー(Central Cee)とのコラボ曲「TOO MUCH」で10位、そして今回の「Standing Next to You」と、通算5曲をオフィシャルのシングルチャートに送り込んだ。

しかもJUNG KOOKは、「Seven」から「Standing Next to You」まで、最近発表した4曲いずれもオフィシャルチャートの「トップ10」に入った。先に、防弾少年団が「Dynamite」(3位)、「Butter」(3位)、「Life Goes On」(10位)、コールドプレイとのコラボ曲「My Universe」(3位)でトップ10入りを果たしており、JUNG KOOKはオフィシャルのシングルチャート・トップ10にグループとソロでそれぞれ4曲ずつ送り込んだ、韓国では唯一のアーティストになった。