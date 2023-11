【NEWSIS】URBAN ZAKAPAのメンバー、チョ・ヒョナが、俳優リュ・ジュンヨルとの意外な親交を見せつけた。

チョ・ヒョナは15日、ソーシャルメディアに「リュ・ジュンヨル写真展」という書き込みと共に写真を掲載した。リュ・ジュンヨル写真展に出かけたチョ・ヒョナは、リュ・ジュンヨル当人と一緒に記念写真を残した。

先にリュ・ジュンヨルは、今月10日からソウル市麻浦区のKT&G想像マダン弘大ギャラリーで個展「A Wind Runs Through It and Other Stories」を開催した。ギャラリー側によると、成長過程は平凡だったものの、青少年期を過ぎてさまざまなアルバイトと職業を経験しつつ熾烈に生きてきたリュ・ジュンヨルは、「自分らしい」視線で世の中の調和と美しさを写真展の作品に収めた。

リュ・ジュンヨルは、ガールズグループGirl’s Day出身の女優ヘリと7年にわたって公開恋愛を続けていたが、最近になって別れた。なお、来年1月には映画『宇宙+人 2部』(チェ・ドンフン監督)で観客と対面する予定だ。