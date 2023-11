俳優チョン・ヘインが17日、写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「インスタグラム」を通じて米国ニューヨークから近況を伝えた。

公開された写真でチョン・ヘインは、ニューヨークの街中にある電光掲示板前でポーズを取っている。電光掲示板には、ファンミーティングを宣伝する画像が映し出されている。さらに、写真には「In New York City. Thank you all」という一文も添えた。

電光掲示板を見上げるチョン・ヘインの姿に、ファンは「ヘインさんの後ろにヘインさんが。すごく素敵だね」「幸せなひとときを過ごしてきてね」「私もニューヨークに行って直接会いたい」などの反応を示した。

今年7月のソウルを皮切りにマニラ、香港、ジャカルタ、横浜、台北、バンコクなどをめぐってファンミーティングを行ったチョン・ヘインは、17日にニューヨーク、19日にロサンゼルス、24日にバンクーバー、26日にトロントでファンと対面する予定だ。そして、今回のツアーの始点となったソウルでのアンコールファンミで最後を飾る。