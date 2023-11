【NEWSIS】俳優アン・ヒョソプが日本での人気を立証した。

ザ・プレゼント・カンパニーが21日発表したところによると、アン・ヒョソプが10月24日と11月18日に東京、名古屋で開催したファンミーティングは全席完売したという。計1万5000席完売を記録し、初のアジア・ツアーであり、初の日本でのファンミーティングは盛況だった。

今回のファンミーティングでアン・ヒョソプは、自らピアノを演奏して歌を熱唱し、さまざまなゲームやトークを繰り広げた。特に東京、名古屋のファンミーティングでは、日本語で「夏の終わりのハーモニー」を歌った。

アン・ヒョソプの今回のアジア・ツアーは、今年7月のソウルを皮切りに、タイ・バンコク、台湾・台北、インドネシア・ジャカルタ、香港、フィリピン・マニラなどをめぐり開催された。所属事務所によると、18日の日本でのファンミーティングを最後にツアーを締めくくる予定だったという。しかし、ファンたちの声援に後押しされ、25日に高麗大学化汀体育館でアンコール公演「THE PRESENT SHOW-here and now Once more」を開催することを決定した。