BLACKPINKリサ、バッキンガム宮殿でクリスタルが散りばめられたドレス姿披露　「光栄」

【NEWSIS】女性アイドルグループBLACKPINKのメンバー、リサが英国ロンドンのバッキンガム宮殿で行われた夕食会に出席した感想を述べた。

リサは23日、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に英語で「It has been such a great honor to be part of this special Korean State Banquet at the Buckingham Palace(バッキンガム宮殿で行われた特別な韓国国賓夕食会にご一緒できて本当に光栄だった)」と書き込み、写真を掲載した。公開された写真を見ると、リサはクリスタルが散りばめられた淡いミント色のドレスを着て、上品な姿を見せつけている。

これに先立ち、BLACKPINKの4人のメンバー、ジス、ジェニー、リサ、ロゼは前日、バッキンガム宮殿で行われた文化芸術人の激励イベントで名誉大英勲章を授与された。大英帝国勲章は、英国社会において意味のある貢献をしたり、政治・経済、文化芸術など各分野で優れた成果を収めた人物に授与される。5等級に区別され、BLACKPINKが手にした名誉大英勲章は一番低い等級だ。

なお、タイ出身のリサはジス、ジェニー、ロゼとともに2016年、BLACKPINKのメンバーとしてデビューし、「AS IF IT’S YOUR LAST」「DDU-DU-DDU-DU」「How You Like That」「Pink Venom」などの曲で世界的に人気を集めた。リサは2021年、1stシングル「LALISA」でソロデビューを果たし、103カ国・地域のiTunesトップ・ソング・チャートでトップに立った。