女優コン・ヒョジンが22日、写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「インスタグラム」に、「弘大の想像マダンで24年1月21日まで、ジュンヨルのインスピレーションあふれる作業を見ることができる」という書き込みと共に写真を掲載した。

公開された写真には、コン・ヒョジンがリュ・ジュンヨルの写真展を見て回る様子が収められている。特に、リュ・ジュンヨルと仲良く肩を組んで明るく笑う様子はほほえましい。

コン・ヒョジンとリュ・ジュンヨルは、映画『スピード・スクワッド ひき逃げ専門捜査班』で共演したことがあり、ある広告ブランドでも活躍した。

リュ・ジュンヨルは2024年1月21日まで、ソウル市麻浦区のKT&G想像マダンで個展「A Wind Runs Through It and Other Stories」を開いている。

コン・ヒョジンは、10歳年下の歌手ケビン・オと昨年10月に結婚式を挙げた。