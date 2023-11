【NEWSIS】俳優ヨン・ウジン(本名:キム・ボンフェ)が、父親の美術作品の展示を開く

ヨン・ウジンの父親、故キム・ジェミョンさんの展示は来年1月31日から2月6日まで、ソウル市江南区のSuperior Galleryで開かれる。所属事務所JUMPエンターテインメントが27日に明らかにした。

「ヨン・ウジン、父の風景を自身の心に留める(Capturing my father’s view in my heart)」と題し、キム・ジェミョンさんの作品の中から厳選した35点を披露する。四季、川、海、山の多彩な韓国の風景を描いたキムさんの画風と、これを見つめるヨン・ウジンの視線を共に垣間見ることができる場だ。

ヨン・ウジンは、ソーシャルメディアに「人生という一幅の絵画に、今の自分にはどれほどの余白が残っているだろうか。どうかすると永遠に未完成かもしれない夢に向かって、自分の心の風景が揺らめく」と記した葉書をアップロードした。