NewJeans、不参加ながら四冠…女性アイドルグループの「Artist of the Year」受賞は12年ぶり＝MAMA

【NEWSIS】シンドロームを巻き起こしている女性アイドルグループNewJeansが、「2023 MAMA AWARDS」の主人公になった。

NewJeansは29日午後、東京ドームで開催された「2023 MAMA AWARDS」の二日目、4大大賞のうち二つ「Artist of the Year(今年の歌手賞)」と「Song of the Year(今年の歌賞)」を受賞した。昨年7月22日に「Attention」のミュージックビデオを公開してデビューして以来、1年4カ月で成し遂げた成果だ。

特に、歴代の「MAMA AWARDS」で女性アイドルグループが「Artist of the Year」を手にしたのは、2010年の2NE1、2011年の少女時代に続いて3組目だ。その上、2010年代に男性アイドルグループが独占してきたこの賞を女性アイドルグループが手にしたのは12年ぶりのこと。

「Song of the Year」は今年、韓国国内の音源プラットフォーム・チャートを総なめにした「Ditto」が受賞した。

それとともに、NewJeansはこの日、「ベスト女性グループ賞」および「ベストダンスパフォーマンス女性グループ賞」も手にし、四冠を達成した。授賞式には参加しておらず、受賞コメントも伝えられていない。