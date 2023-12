女優チェ・ジウが3日、写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「インスタグラム」を通じて数枚の写真を公開した。

写真と共にチェ・ジウは「One of my best friends mom(私の親友の一人、お母さん)」と書き添えた。

◆【写真】チェ・ジウ、久しぶりに公の席へ…優雅な「ジウ姫」

公開された写真でチェ・ジウは、古い木造の屋根の下、渡り廊下で母親の手をしっかり握り、仲良く歩いている。また別の写真でチェ・ジウは、ひっそりとした雰囲気漂う景色の中で明るいほほ笑みを浮かべている。

これにファンは、韓国語や日本語で「ジウ姉さんキレイ」「日本旅行ですか?」「お母様思いのジウ姫、素敵な親子ですね」「日本の雰囲気にそっくりな場所ですね」などのコメントを付けた。

チェ・ジウは2018年に9歳年下の男性と結婚し、娘が1人いる。最近は、11月8日公開の映画『ニューノーマル』に出演した。