【Pickcon】元BIGBANGメンバー、V.Iの出所後の近況がキャッチされた。

タイの歌手・俳優のカルーン・ソソティクル(コン・カルーン〈Kong Karoon〉)は13日、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に「Say Happy 33rd Birthday to my boy, SEUNGRI. All the best to u bratha! Love loads always」という書き込みと共に数枚の写真を掲載した。

公開された写真には、V.Iの33歳の誕生日を祝うパーティーの様子が収められている。タイで知人とバースデーパーティーを開いたV.Iは、自分の顔が描かれたケーキを自ら切り分けるなど、幸せそうな様子だ。加えて、ケーキにプリントされたV.Iの全身写真のちょうど股間部にろうそくが立ててあるなど、際どいイタズラの様子まで捉えている。

V.Iは性暴力犯罪特例法違反や業務上横領など9つの容疑で懲役1年6ヵ月を言い渡され、今年2月に満期出所した。